Super green pass: oggi scatta l’obbligo per gli over 50, 16 mila a rischio nel Vicentino

Entra in vigore oggi l’obbligo di super green pass al lavoro per gli over 50, obbligo valido tanto per i dipendenti pubblici che per quelli privati. La certificazione verde, che ha durata illimitata per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino e per chi ha due dosi ed è guarito, è ora necessario per accedere al posto di lavoro. Come specificato nella faq del ministero, ci sono comunque delle eccezioni: “L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal medico; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione”. Secondo i dati di inizio febbraio, gli over 50 veneti senza super green pass sono circa 200 mila, dei quali sedicimila residenti nel Vicentino.

I lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza super green pass possono essere sanzionati per una cifra che va da 600 a 1.500 euro. Chi sprovvisto della certificazione verrà considerato assente ingiustificato.