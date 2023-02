Stasera a Sanremo la pallavolista padovana Egonu: “L’Italia è un Paese razzista, ma sta migliorando” – Link al video

Paola Egonu interpellata in conferenza stampa a Sanremo prima della sua partecipazione a fianco di Amadeus questa sera risponde ai giornalisti che incalzano con le domande. Le chiedono se pensa che l’Italia sia un Paese razzista e dichiara: “Secondo me non c’è bisogno di una risposta per questa domanda, perché sappiamo tutti perché”. Alle insistenze (L’Italia è un Paese razzista) dichiara: “Sì! Però questo non vuol dire che tutti sono razzisti, tutti sono cattivi o tutti sono ignoranti, ma se c’è razzismo? Sì. E’ razzista però sta migliorando, non voglio fare polemica o la vittima ma dire come stanno le cose”.

Link al video dell’intervista

https://www.raiplay.it/video/2023/02/Sanremo-2023—Conferenza-stampa-del-09022023—L-Italia-e-un-paese-razzista-la-risposta-di-Paola-Egonu-1f09899f-7da4-44aa-b9f3-6b2e7ed25702.html