Spezie: tante proprietà e innumerevoli benefici per la salute

di Anna Roscini

Colorate, profumate e irresistibili: le spezie sono valide aiutanti in cucina e grandi alleate del nostro benessere. Insaporiscono le pietanze arricchendole di nutrienti importanti per il nostro organismo, grazie ad alte concentrazioni di vitamine e sali minerali presenti al loro interno. Molte delle spezie più apprezzate al mondo provengono dal lontano Oriente, tanto che un tempo venivano considerate merce davvero preziosa. Tutt’oggi, tra le cucine più speziate figurano la cucina indiana, thailandese e cinese. Le spezie derivano da radici, foglie, bacche, semi, frutti e corteccia di differenti piante, ma come riescono ad aiutare la nostra salute? Scopriamo perché dovremmo iniziare ad utilizzarle con equilibrio e armonia nei nostri piatti!

Tutti gli effetti benefici delle spezie sull’organismo

Tra le tante funzioni, le spezie possono aiutare il nostro intestino e metabolismo. Tra queste troviamo la galanga, il coriandolo e il cardamomo, ideali per migliorare la digestione. L’anice verde è un valido supporto per contrastare i disturbi intestinali. Anche la noce moscata stimola la digestione ed è utile contro la diarrea e il vomito. Lo zafferano cura le infiammazioni e aiuta la digestione. L’aneto è capace di attenuare le coliche, ma combatte anche alitosi e insonnia. Il cumino nero è un digestivo e calmante, anche nel caso di disturbi mestruali. Il tamarindo è conosciuto per il suo effetto lassativo, ed è quindi utile contro la stitichezza. Senza dimenticare i chiodi di garofano che vengono impiegati nella medicina naturale anche per le loro proprietà digestive.

Le spezie ci aiutano anche nella dieta: liquirizia e curcuma regolano il senso di fame e favoriscono il dimagrimento. La curcumina, presente all’interno della curcuma, contrasta infatti l’accumulo di grassi nei tessuti adiposi, aiutando il fegato a metabolizzarli. Il ginepro stimola la diuresi, mentre il pepe nero è ottimo per curare la cellulite. Il peperoncino stimola il metabolismo e la digestione, favorendo anche la circolazione sanguigna e mantenendo equilibrato il livello di zuccheri nel sangue. Ha inoltre un’azione depurativa.

Esistono poi spezie che fungono da valido supporto nella cura dei disturbi respiratori, come il raffreddore, la tosse, la sinusite. La cannella, per esempio, è molto efficace contro il mal di gola, ma aiuta anche ad alleviare la tosse e a decongestionare le vie nasali. Anice stellato e nigella sativa hanno proprietà antinfiammatorie e antibatteriche e agiscono contro le infezioni a carico delle vie respiratorie, limitando la proliferazione batterica e contrastando i virus.

Molte spezie possono infine essere utilizzate al posto del sale e dello zucchero, così da aiutare chi segue una dieta ipocalorica. Il curry offre benefici per il diabete, mentre la trigonella normalizza i livelli di zucchero nel sangue. I semi di papavero abbassano il colesterolo, così come il sesamo e lo zenzero. Quest’ultimo interviene anche sui problemi dell’apparato digerente, combattendo la nausea.