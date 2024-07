Ecco perché non bisogna buttare la buccia di banana

Scivolare su una buccia di banana, metterne una sotto i piedi di qualcuno per farlo cadere deliberatamente… Le bucce di banana hanno una cattiva reputazione. Nella cultura popolare, sono spesso associate a incidenti o a situazioni comiche.

Tuttavia, la buccia di banana ha molte proprietà e virtù. Ricca di fibre, potassio, magnesio, ferro, rame, minerali e vitamine, è un prodotto multiuso. Questi benefici possono essere sfruttati per la pulizia, il giardinaggio, e la cura della pelle o dei capelli.

Buccia di banana: il miglior alleato della pelle

Grazie alle sue proprietà antibatteriche e antifungine, la buccia di banana può alleviare alcuni disturbi quotidiani. Riduce lividi ed ematomi, calma ustioni superficiali, punture di insetti e piccoli tagli, e accelera il processo di guarigione. Può essere utilizzata come trattamento per le verruche o per facilitare la rimozione di schegge.

Sul viso, la buccia di banana fa miracoli: basta tagliare un pezzo e strofinare l’interno sulla pelle. Lasciare in posa per dieci minuti prima di risciacquare. La luteina contenuta nella buccia è efficace contro l’acne e l’eczema. Idrata, arricchisce la pelle e funge da ottimo antirughe naturale.

Riduzione delle macchie sui denti

La buccia di banana può anche ridurre le macchie causate da caffè e tè sui denti. Basta strofinare l’interno della buccia direttamente sui denti prima di lavarli.

Buccia di banana in giardino

Prima di metterla nel compost, considera di utilizzare la buccia di banana per le tue piante. È un fertilizzante naturale: il suo potassio accelera la crescita di piante e fiori. Puoi anche creare un’acqua fertilizzante mettendo una buccia di banana in un barattolo pieno d’acqua e lasciandola riposare per 24 ore. Usa quest’acqua per nutrire le piante.

Puoi anche concimare il terreno posizionando strisce di buccia di banana sulla superficie. Nutre le radici e ravviva i colori dei fiori, in particolare dei cespugli di rose, e respinge gli afidi.

Buccia di banana come prodotto per la casa

La buccia di banana funge da balsamo naturale per mantenere e restituire elasticità e lucentezza alla pelle di scarpe, divani, poltrone, borse, ecc. Basta strofinare l’interno della buccia sulla pelle, lasciare riposare per qualche istante e poi rimuovere eventuali residui con un panno morbido. Può essere utilizzata anche per lucidare l’argento, restituendo immediatamente lucentezza all’argenteria e ai gioielli.