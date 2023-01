Sovizzo, aperto il Bando Servizio Civile

Il Comune di Sovizzo ha indetto un nuovo bando di Servizio Civile Universale con scadenza 10

febbraio 2023. Quest’importante opportunità è rivolta ai giovani dai 18 ai 28 anni di età che vogliano

cimentarsi in un progetto concreto al servizio della comunità.

Nello specifico, ai 3 nuovi operatori saranno assegnati due progetti a Sovizzo: “Scale di Libri” nella

Biblioteca Comunale (2 volontari richiesti) ed “Echi al cittadino” nell’Ufficio Relazioni con il

Pubblico (1 volontario).

Per partecipare alla selezione è possibile fare domanda esclusivamente online dal portale del

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile accedendo con l’identità Digitale SPID di livello 2,

entro e non oltre le ore 14:00 del 10 febbraio 2023.

Agli operatori volontari coinvolti sarà riconosciuto un compenso mensile di euro 444,30 a fronte di

un impegno annuo di 1145 ore (circa 25 ore settimanali).

“Si tratta di una spendita opportunità per far crescere i nostri giovani, ma anche l’intera comunità”,

sottolinea Paolo Garbin, Sindaco di Sovizzo.

Le attività proposte da Arci Servizio Civile Vicenza permetteranno ad oltre 161 ragazzi coinvolti in

tutto il Veneto di impegnarsi in programmi strutturati aperti al territorio, acquisendo competenze utili

al loro futuro in diversi settori. La modalità educativa “imparare facendo” sarà sostenuta anche da

una formazione specifica di cento ore, da un percorso di tutoraggio sulle competenze acquisite e da

un orientamento lavorativo personalizzato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Arci Servizio Civile Vicenza con sede a Porto Burci,

in Contrà dei Burci 27, chiamando lo 0444.563831 o scrivendo una e-mail a vicenza@ascmail.it. Gli

uffici sono aperti tutti i giorni dalle 10:00 alle 16:00.