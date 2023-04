Sorrentino (Rucco sindaco): “Possamai, dirigente PD, piazza già gli uomini di Variati”

Riceviamo e pubblichiamo, da Valerio Sorrentino, candidato con Rucco sindaco

Il candidato sindaco Giacomo Possamai dall’inizio della campagna elettorale cerca di oscurare il proprio ruolo dirigenziale nel PD e di porsi come autentica civica novità, senza alcun legame con la precedente amministrazione Variati, a tal punto di affermare di non condividere neppure le scelte effettuate sulla TAV.

Eppure, anche da semplice candidato, il vincolo con il passato appare così evidente, che gli uomini più rappresentativi della Giunta Variati occupano già posti di assoluto rilievo.

Da qualche settimana, tornato dalla Toscana, ha fatto irruzione sulla scena vicentina Jacopo Bulgarini, fedelissimo collaboratore e già vicesindaco di Variati. Non sono un mistero la sua assidua presenza nello staff di Possamai e la promessa di un ruolo di spicco in una ipotetica nuova Amministrazione, anche questa volta, beninteso, da nominato e senza passare per il gradimento degli elettori, alla faccia dei quelli che stanno correndo per le preferenze.

Ha già invece ottenuto una prestigiosa nomina Marco Antonio Dalla Pozza, indicato dalla Provincia in quota PD nel nuovo Consiglio di Amministrazione di SVT.

Dalla Pozza, lo ricordiamo, era assessore alla Mobilità con Variati ed entrò in rotta di collisione proprio con Otello Dalla Rosa, che, al momento della candidatura a Sindaco, ebbe a prendere pubblicamente le distanze dalle sue scelte viabilistiche.

Oggi invece, ad un mese dalle elezioni, Possamai, da dirigente PD, sceglie proprio Dalla Pozza in un ruolo che ha a che fare con la mobilità: un evidente dispetto a Dalla Rosa, ma soprattutto la conferma di un tuffo nel passato e di una indissolubile continuità con la precedente Giunta di centro sinistra del Sindaco Variati.

Non ci sarebbe nulla di male, se si avesse il coraggio di ammetterlo.