Sindrome del cuore spezzato (Takotsubo): si può morire di crepacuore? Perché sono più a rischio le donne?

Il termine “cuore spezzato” non è semplicemente figurativo, ma rappresenta una condizione medica ben definita nota come sindrome di Takotsubo, che colpisce principalmente le donne. Questa sindrome, così chiamata in onore del suo primo riconoscimento in Giappone nel 1991, è una forma di cardiomiopatia causata da forti stress emotivi o fisici, come la perdita di una persona cara, una separazione, un trauma o una notizia sconvolgente. Queste intense emozioni possono causare una temporanea paralisi del muscolo cardiaco, in particolare del ventricolo sinistro, compromettendo la sua normale funzionalità.

In passato, la sindrome di Takotsubo è stata spesso confusa con un infarto, poiché il danno al ventricolo cardiaco può portare a complicazioni gravi come embolia arteriosa o arresto cardiaco. È stato dimostrato che le donne sono più suscettibili degli uomini a questa patologia, principalmente a causa della maggiore sensibilità delle loro arterie agli ormoni dello stress, chiamati catecolamine.

I sintomi della sindrome di Takotsubo possono includere dolore e oppressione al petto, difficoltà respiratorie, palpitazioni, nausea, vomito, vertigini e persino perdita di coscienza. È importante riconoscere questi sintomi e cercare assistenza medica immediata, poiché la sindrome può essere confusa con un infarto.

La diagnosi di Takotsubo si basa su vari esami medici, tra cui elettrocardiogramma e risonanza magnetica cardiaca, che possono escludere altre cause di sintomi simili.

Fortunatamente, la sindrome di Takotsubo è reversibile e può essere gestita efficacemente se diagnosticata precocemente. Il trattamento di solito comprende terapie per l’insufficienza cardiaca e può richiedere diversi mesi o addirittura un anno per il completo recupero del cuore. La riabilitazione cardiovascolare è spesso raccomandata per aiutare il paziente a ritornare alle normali attività fisiche.

È fondamentale che le persone che hanno sperimentato la sindrome di Takotsubo adottino uno stile di vita sano, gestiscano lo stress e ricevano un monitoraggio cardiologico regolare per prevenire ricadute. Questo include prendersi del tempo per se stessi e imparare a gestire lo stress in modo efficace, poiché sembra che un cuore spezzato possa essere persino più pericoloso di un cuore di pietra.