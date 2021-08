Sicilia verso la zona gialla, la Sardegna a rischio

Una settimana fa, l’isola aveva scongiurato il passaggio in zona gialla; domani, invece, la Sicilia cambierà di colore, salvo sorprese dell’ultimo minuto. Domani ci sarà il monitoraggio consueto dell’ISS, che darà il quadro completo della situazione. La cabina di regia probabilmente ufficializzerà il cambio di colore; anche la Sardegna è a rischio giallo, con numeri sempre più allarmanti.

In Sicilia la situazione è che la Regione supera tutti e tre i parametri di riferimento: 186 infetti ogni 100 mila abitanti (limite a 150); posti letto occupati in area non critica al 20% (contro il limite di 15); posti in terapia intensiva all’11% (contro il 10 da rispettare). Non è bastato attivare tutti i posti in caso di emergenza: i ricoveri continuano ad aumentare così come i contagi. Nell’ultima settimana, si sono registrati un terzo in più dei malati.

L’appello del presidente di regione, Nello Musumeci, continua ad invitare i siciliani a vaccinarsi: dei 102 pazienti in terapia intensiva, 78 non sono vaccinati e la regione ha la percentuale più bassa di somministrazioni ricevute.

Anche la Sardegna è a rischio: l’occupazione in terapia intensiva è pari al 12%, quella dei malati in area non critica al 14%, un punto sotto la soglia. Con meno di 20 ricoveri, anche l’altra isola verrà messa in giallo. In teoria però, questa settimana la Sardegna resterà in bianco.

La media italiana parla di un 6% complessivo di occupazione delle terapie intensiva e il 7% in area non critica. In Umbria, il 9% delle terapie intensive è occupato, ad un passo dalla soglia, ma in area non critica il numero è pari all’8%.

La Calabria invece ha superato il 15% dei posti letto occupati in area non critica, ma le terapie intensive restano relativamente libere (7%, come Toscana, Abruzzo ed Emilia Romagna).

In Veneto la situazione invece non è ancora allarmante: i dati parlano di 75 malati ogni 100 abitanti, con le terapie intensive occupate solo al 5% e i posti in area non critica che scendono addirittura al 3%.