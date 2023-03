Siccità – Rucco: “Cabina di regia con Viacqua”

“Una cabina di regia di Vicenza con Viacqua per prevenire e gestire la siccità”. Il Sindaco Francesco fa partire l’azione per contrastare il problema che sta colpendo il Veneto e tutta l’Italia.

Tutte le istituzioni, a cominciare dalla Regione Veneto, stanno attivando in questi giorni l’allarme rosso sulla siccità nel nostro territorio e le prime misure di contenimento. “Non c’è tempo da perdere” afferma il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, “e bene ha fatto il Governatore Luca Zaia a entrare subito nell’operatività di fronte a una minaccia che è già realtà come quella della siccità, figlia del cambiamento climatico e, in particolare, di un autunno e un inverno particolarmente privi di pioggia. Adesso però nessuno di noi amministratori pubblici se ne può chiamare fuori, come già abbiamo fatto per la pandemia sul fronte sanitario e per le altre emergenze climatiche che in questi 5 anni hanno colpito la nostra città e che abbiamo affrontato sempre in prima linea. Nei prossimi giorni proporrò alla nostra azienda idrica Viacqua spa e al suo Presidente Castaman l’istituzione di una cabina di regia dedicata in particolare alla città di Vicenza per analizzare, prevenire e gestire la situazione siccità e le misure operative che si possano realizzare anche eventualmente chiedendo la partecipazione dei cittadini, laddove necessario. Nessuno di noi può tirarsi indietro e tantomeno pensare di ricorrere a ordinanze dell’ultimo minuto senza aver prima studiato in quella Cabina di Regia soluzioni praticabili e averle condivise con la città. Ci confronteremo ogni giorno con la Regione e con la Provincia e sicuramente tutto quello che faremo sarà coordinato con tutti i colleghi sindaci del territorio vicentino.”