Si cerca ancora nel Vicentino l’ereditiera scomparsa in Spagna

Questa mattina a Cogollo del Cengio (Vicenza) sono riprese le ricerche del corpo di Ana Maria Henao, l’ereditiera 40enne scomparsa in Spagna il 2 febbraio. Si sospetta che la donna sia stata uccisa dall’ex marito, David Knezevic, un manager 36enne di origine serba, e che il corpo sia stato sepolto nei boschi della zona.

La polizia scientifica di Vicenza, in collaborazione con le autorità spagnole e americane, sta perlustrando l’ex strada del Costo, segnalata dal GPS dell’auto di Knezevic come luogo di una sosta prolungata. L’area è stata chiusa al traffico con un’ordinanza del sindaco per consentire le operazioni.

Le ricerche si concentrano anche su una zona interessata nei mesi scorsi da frane, che hanno reso accessibili punti prima difficilmente raggiungibili. Gli inquirenti ipotizzano che Knezevic possa aver avuto un complice a Cogollo del Cengio, il quale lo avrebbe aiutato a nascondere il corpo della ex moglie.

Le precedenti ricerche, svolte ad agosto, si erano concluse dopo alcuni giorni senza risultati.