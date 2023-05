Si apre il Samoter 2023

Mercoledì 3 maggio è iniziata l’edizione 2023 del Samoter, la principale fiera italiana nel settore construction in Italia. Un evento atteso da ben sei anni e più volte rimandato a causa della pandemia. Samoter, come sempre, è anche l’occasione giusta per fare il punto sullo stato di salute di un settore molto importante per l’economia italiana come quello delle macchine per costruzioni. I dati raccolti ed elaborati da Unacea, l’associazione italiana che riunisce i costruttori del settore, evidenziano un 2023 che si è aperto in positivo, con 5.313 mezzi da cantiere immessi sul mercato tra gennaio e marzo, pari a un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In particolare, la crescita del comparto (rallentata rispetto alle performance dello scorso anno) è determinata dalle macchine movimento terra, che nei primi tre mesi dell’anno hanno raggiunto quota 5.186 unità vendute (+7%).

Luce verde anche per l’export, con le esportazioni che – secondo il report commercio estero Unacea-Cer su base Istat – nel 2022 hanno superato i 3 miliardi di euro, in crescita del 9% rispetto al 2021. Registrano un aumento anche le importazioni (+30%) per un valore complessivo di 2 miliardi di euro. Un balzo degli acquisti dall’estero che, pur mantenendo la bilancia commerciale in attivo per oltre 990 milioni di euro, determina una contrazione del saldo del 18%.