Scontro tra due volanti: muore poliziotto originario del Veneto

Tragedia all’alba nel quartiere Torrevecchia, a Roma, dove un violento scontro tra due volanti della Polizia ha causato la morte di un agente e il ferimento di altri tre. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 in via dell’Acquedotto del Peschiera, all’incrocio con viale dei Monfortani.

La vittima è Amar Kudin, 32 anni, originario di Treviso, agente del commissariato Primavalle e membro delle Fiamme Oro rugby. Il poliziotto è morto sul colpo. Gli altri feriti sono stati trasportati in ospedale: una donna al San Camillo, un uomo al Santo Spirito e un passeggero precedentemente fermato al San Filippo Neri.

Le dinamiche dello scontro sono ancora al vaglio della Polizia Locale di Monte Mario. Pare che le due volanti fossero impegnate in interventi distinti, uno per sedare una rissa e l’altro per trasportare un fermato.

Sul luogo dell’incidente, momenti di commozione con la presenza di familiari, colleghi e curiosi. Alcuni mazzi di fiori sono stati lasciati accanto ai rottami delle auto, mentre la zona è stata transennata per consentire i rilievi.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il presidente del Senato Ignazio La Russa hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia della vittima e augurato una pronta guarigione ai feriti.