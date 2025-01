Schio, evacuata la piscina per odore di cloro

Qualche minuto dopo mezzogiorno di mercoledì 15 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via dello Sport a Schio presso le piscine per la percezione di odore di cloro.

Il personale dell’impianto natatorio è stato messo in allarme dopo aver percepito l’odore sul piano vasca. Tutte le persone all’interno della piscina sotto stati fatti uscire e i locali evacuati. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Il personale dei vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento e in rinforzo con la squadra NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) da Vicenza, hanno effettuato dotati di autoprotettore un’ispezione nei locali tecnici della piscina. Subito esclusi danni agli impianti di miscelazione. Successivamente è stato rinvenuto un secchio, contenente granulare di cloro danneggiato da una reazione chimica, che ha prodotto calore, responsabile dell’allarme.

Sul posto i tecnici responsabili della manutenzione della piscina.

Le cause della reazione chimica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.