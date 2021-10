Schianto in tangenziale a Padova: muore automobilista

In aggiornamento

Poco prima delle 13, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la tangenziale Nord in direzione Ovest in Corso 13 Giugno a Padova per un incidente frontale tra un’autovettura e un camion: deceduto l’automobilista. I pompieri arrivati con due automezzi, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Fiat Panda l’austista. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Sul posto la polizia locale per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni i soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza circa.