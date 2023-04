Rucco: “Sicurezza, Possamai è un mio fan”

“È il momento finalmente per fare un confronto a due tra me e il candidato del PD. Il suo programma sulla sicurezza dimostra che è un mio fan. Facciamo chiarezza in un faccia a faccia. Gli alibi sono finiti.” Il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, scopre i particolari del programma del candidato del PD sulla sicurezza e rilancia il faccia a faccia con il capogruppo del PD in Regione per il 29 aprile.

“Sabato 29 aprile, alle ore 12, invito il candidato del PD al faccia a faccia che finalmente metterà in chiaro le differenze tra me e lui: tra l’azione di 10 anni – che è il nostro progetto di rilancio della città – e il suo programma elettorale di 5 anni, con qualche curiosa scoperta”.

Lo afferma il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028. “Giovedì sera, in uno dei 14 confronti con tutti i candidati (che abbiamo già fatto o programmato per i prossimi giorni) abbiamo affrontato il tema della sicurezza. Il candidato del PD ha, come sempre, descritto Vicenza come una città sciagurata, territorio di criminalità e malaffare, negando tutti i dati e le affermazioni degli organi di sicurezza dello Stato, del Sole 24 Ore, dell’Associazione dei Comuni Italiani e soprattutto della maggioranza dei vicentini. La cosa fantastica, però, è che se un vicentino leggesse il suo programma, nella pagina sulla sicurezza magicamente emerge la verità: il primo tifoso della Giunta Rucco, sulla sicurezza, si chiama Giacomo Possamai. Proprio lui, infatti, propone il vigile di quartiere, il potenziamento dell’organico della Polizia Locale, lo spostamento in via Torino del comando, il potenziamento della videosorveglianza anche nei quartieri. Il candidato del PD promette azioni e scelte che io e la Giunta abbiamo già compiuto o pianificato e avviato sia in termini di risorse che di procedure”.

“A questo punto”, conclude il Sindaco Rucco, “visto che è decisivo chiarire ai cittadini davvero le differenze tra i nostri progetti di futuro della città, di fronte a queste rivelazioni sul suo programma sulla sicurezza, invito il candidato del PD ad un confronto a due per sabato 29 aprile, alle ore 12, in sede da definire – anche insieme – con serenità. E invito a moderare tutti i direttori delle principali testate vicentine.

Fino ad oggi il candidato del PD è sfuggito da due proposte simili fatte dalle tv e una da me, nascondendosi sempre dietro alla sua bugia della mia indisponibilità ai confronti con gli altri candidati. Adesso che li abbiamo fatti – e ne faremo in quantità – non ha più l’alibi, perché la fake news si è dimostrata tale. Venga sabato 29 alle 12, e affronti con serenità un’intervista gestita da autorevoli direttori, che spero siano disponibili, rivelando ai vicentini le reali differenze di proposte di programma tra me e lui”.