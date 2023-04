Rucco: “Dal candidato PD Possamai fake news sulla sicurezza”

Riceviamo e pubblichiamo

“Un nuovo buco nell’acqua sulla sicurezza del candidato del PD e delle sue fake news che spara in tv senza sapere di cosa parla. Questa la vera ragione per cui scappa definitivamente dal faccia a faccia di sabato prossimo e si nasconde dietro i suoi alleati candidati sindaci” il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, scopre un’altra fake news del capogruppo del PD in Regione, candidato sindaco del PD.

“Per chi ha visto il confronto di mercoledì scorso in tv sulla sicurezza e l’immigrazione non sarà sfuggito il momento in cui il candidato del PD ha fatto un numero dei suoi sul nostro cane antidroga irridendolo e sostenendo che non ha neanche la formazione per scoprire la droga sulle persone e lo ha detto con la stessa certezza assoluta con cui racconta tutte le sue fake news che insultano la città”. Lo afferma il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028. “Ebbene, dopo averlo beccato con il programma elettorale che dice che in futuro farebbe esattamente quello che abbiamo già iniziato a fare noi, adesso ecco un nuovo buco nell’acqua. Consegniamo alla stampa i certificati che attestano come sia il cane antidroga, che chi lo accompagna hanno tutta la formazione e i titoli per la perlustrazione antidroga sia sugli ambienti che sulle persone. È una scoperta che non ci fa piacere perché dimostra quante bugie il candidato del PD racconta sulla città e sul lavoro che si fa per migliorarla. Del resto sono queste scoperte che dimostrano perché alla fine scappi definitivamente da una serena discussione a due sulla città. Scappa perché, in venti minuti di confronto, di queste fake news ne verrebbero fuori altrettante. Una scelta da candidato ma non da Sindaco. Altro che democrazia, perché la vera democrazia è dire la verità ai vicentini, rispettare e amare la città e non parlarne male a tutti i costi.”