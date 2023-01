Risparmiatori truffati, Giovine (FdI) propone una soluzione

Le istanze delle associazioni dei risparmiatori truffati dalle banche tornano al centro dell’agenda del Governo. In queste ore, infatti, i Deputati di Fratelli d’Italia Silvio Giovine, Carmen Letizia Giorgianni e Fabrizio Rossi hanno chiesto la convocazione urgente di un tavolo tecnico sul F.I.R.-Fondo Indennizzo Risparmiatori indirizzando una loro nota all’attenzione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, On.le Giancarlo Giorgetti, del Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Ignazio La Russa, del Presidente della Camera dei Deputati, On.le Lorenzo Fontana, e di tutti i colleghi Parlamentari della Repubblica.

Nella richiesta – conseguente al D.L. 29-12-2022 n. 198, art. 3, c. 7, che stabilisce la proroga al 30/06/2023 dell’operatività della Commissione tecnica per il completamento delle attività del Fondo Indennizzo Risparmiatori – vengono anche sottolineate le richieste che i tre Deputati intendono porre all’attenzione del Dicastero di via XX Settembre.

“Abbiamo chiesto, innanzitutto, che si proceda con sollecitudine alla distribuzione delle disponibilità residue dei fondi di pertinenza del F.I.R., pari a circa 540 milioni di euro: somme che auspichiamo possano presto giungere agli azionisti ed obbligazionisti che ne hanno il diritto” spiega il Deputato Veneto ed Assessore al Commercio alle Attività Produttive di Vicenza Silvio Giovine, tra i promotori della richiesta. “Il tavolo tecnico dovrà poi affrontare, con successivi interventi in via legislativa, due questioni ancora aperte: le domande di accesso al F.I.R. non ammesse per errori in ordine alle dichiarazioni patrimoniali e/o reddituali da parte del richiedente, e le domande rigettate a quei risparmiatori che, all’esito di un procedimento dinanzi al Giurì Bancario o all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, avevano già ottenuto un indennizzo a pari a quello che sarebbe stato riconosciuto dal F.I.R.”.

“Si tratta di partite molto importanti, il cui esito è auspicato dai tanti risparmiatori truffati ancora in attesa di giustizia. Il nostro territorio ha pagato a caro prezzo le note vicende legate alle ex Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca di Montebelluna: questo tavolo permetterà di riportare in circolo queste risorse, a beneficio anche di un tessuto economico e produttivo che soffrì duramente a causa del comportamento illecito di pochi” conclude Giovine.