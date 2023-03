RISORGIVE: A DUEVILLE 6 INCONTRI PER UN PRESENTE SOSTENIBILE – Il videomessaggio di Luca Mercalli, primo ospite

Viacqua presenta RISORGIVE, 6 incontri per un presente sostenibile

La nuova rassegna culturale si apre il 3 aprile con Luca Mercalli

Viacqua, gestore del servizio idrico integrato in 68 comuni vicentini, ha presentato questa mattina la nuova rassegna RISORGIVE – Incontri per un presente sostenibile. In programma sei appuntamenti, dal 3 aprile al 15 maggio. Nel corso delle serate si approfondiranno buone pratiche, assieme a piccole e grandi idee per una transizione verso un modello di sviluppo più sostenibile attraverso il racconto di chi, oltre a svilupparle, si impegna per metterle in pratica: dal climatologo Luca Mercalli al fisico Federico Faggin, passando per lo speleologo Mirko Palentini, la Sustainability Manager di FITT Sarah Colpo, l’esperto di innovazione e ricerca in agricoltura Giustino Mezzalira, oltre agli chef Caterina Mosca e Denis Lovatel e la consulente in strategie di sostenibilità Camilla Speriani.

Il ciclo di serate si terrà nell’affascinante scenario delle Risorgive del Bacchiglione, area naturale che Viacqua gestisce su mandato della Provincia di Vicenza e per la quale proprio lo scorso anno aveva approvato un nuovo piano di sviluppo.

Il documento, illustrato a inizio giugno, si articola in 4 diversi asset: tutela e sviluppo di ambiente, acqua, biodiversità; fruizione sostenibile; ricerca e formazione; educazione e cultura. E proprio su quest’ultimo obiettivo si inserisce la nuova proposta culturale che mira sempre più a fare delle Risorgive del Bacchiglione il polo vicentino per eccellenza del dibattito in tema di sostenibilità, tutela delle risorse idriche e della biodiversità.

“In un momento in cui le tematiche legate ad ambiente, lotta ai cambiamenti climatici, tutela della risorsa idrica e sostenibilità sono entrate ormai nel flusso di cronaca quotidiano – ha spiegato il Presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – è sempre più importante continuare a fare cultura ambientale e cultura della sostenibilità. Per questo, nel creare RISORGIVE – Incontri per un presente sostenibile, abbiamo voluto proporre un contenitore che fosse in prima istanza culturale, aperto al pubblico ma in grado anche di intercettare, con gli approfondimenti proposti, target e stakeholder specifici. Per noi è un piacere poter contare sulle presenze, tra tutti, di Luca Mercalli e Federico Faggin, alti esponenti del mondo scientifico e della ricerca italiano che, insieme anche agli altri relatori, sono certo qualificheranno questa proposta che ha tutta l’intenzione di avere una sua prosecuzione anche dopo il 15 maggio.”

“Non c’è luogo più adatto delle Risorgive per parlare di ambiente e sostenibilità – ha affermato il Presidente della Provincia di Vicenza, Andrea Nardin – Nei primi anni 2000, quando la Provincia di Vicenza ha acquisito quest’area, ha iniziato a ripristinare un ambiente che era stato trasformato nella più grande piscicoltura d’Italia. Grazie a fondi della Comunità Europea, della Provincia, della Regione, dei Comuni e alla collaborazione attiva di tutte le realtà che si occupano di acqua in senso ampio, abbiamo rinaturalizzato l’area riportandola alla sua morfologia originale, ricostruendo il corso del Bacchiglioncello, recuperando le polle di risorgiva occluse, piantumando 80mila piantine autoctone. Un’operazione che ci ha restituito la zona umida più grande e suggestiva d’Europa e soprattutto che dimostra che tornare alla natura non solo si può, ma si deve e non è mai troppo tardi per ripensare i nostri stili di vita ponendo maggiore rispetto all’ambiente.”

Gli incontri si terranno presso la sala conferenze delle Risorgive del Bacchiglione, in via Bissolati 7 a Dueville. L’iniziativa è gratuita su prenotazione al sito www.risorgivedelbacchiglione.it.

Per chi raggiunge l’area in auto è possibile parcheggiare presso il Molino Bagarella al civico 5 di via Bissolati. Tuttavia, nello spirito della rassegna, Viacqua consiglia di raggiungere le Risorgive a piedi, in bici o in car-sharing con altri partecipanti.