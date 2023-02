Rilancio del Kaberlaba: oltre 4 milioni di euro di investimenti

Asiago continua nel suo progetto di sviluppo del territorio per rendere l’Altopiano destinazione turistica tutto l’anno.

Nella Sala Consiliare del Comune di Asiago si è svolta oggi la presentazione dell’evento “Kaberlaba…fiaccolata di stelle e spettacolo piromusicale: un viaggio nella storia del comprensorio” che celebrerà, il 10 febbraio dalle ore 21.30, la sua storia di sviluppo turistico.

Saranno proiettate le immagini storiche dell’Istituto Luce, e con i filmati degli sciatori di ‘ieri’, la serata proseguirà con la fiaccolata dei maestri di sci e con l’accensione simbolica dell’impianto di risalita del Kaberlaba (il cui collaudo è previsto entro l’anno).

Sono intervenuti alla presentazione odierna, il Sindaco della Città di Asiago insieme a Paolo Rigoni, amministratore delegato, Paolo Casellato, presidente e Vittorio Rigoni, consigliere di amministrazione della newco “Il Kaberlaba”.

“Con questo ampio progetto di ristrutturazione impiantistica, l’Amministrazione comunale di Asiago ha contribuito concretamente al rilancio del Kaberlaba, principale stazione sciistica di Asiago, garantendo quelle dotazioni necessarie per permettere al comprensorio di fornire un’importante risposta in chiave di sviluppo e di sostenibilità a favore di tutte le aziende che operano nella zona. Pensiamo ai ristoranti, agli alberghi, ma anche ai maestri di sci ed a tutte le persone che ruotano attorno all’impiantistica ed ai servizi turistici. – ha affermato Roberto Rigoni Stern, Sindaco della Città di Asiago – Per l’Amministrazione comunale di Asiago è una grande soddisfazione, che ha richiesto un enorme sforzo nella ricerca di una mediazione con i molti proprietari delle aree sulle quali il Comune (che non è titolare nemmeno di un metro quadro) ha inteso compiere i propri investimenti strategici. Siamo riusciti a realizzare un grande “sogno” per il Kaberlaba, un progetto che ha portato allo sviluppo di nuove idee: è stata infatti costituita una nuova società che comprende tutti i proprietari degli impianti ed è stato elaborato un progetto per l’uso estivo della seggiovia con nuovi investimenti da parte dei privati nella realizzazione di un fun bob e di 5 piste di downhill”.

L’impianto di innevamento artificiale del Kaberlaba è stato finanziato grazie ad un contributo di oltre 2 milioni di euro della provincia di Vicenza, ottenuto dalla vendita della centrale di biomasse del Turcio.

Un investimento al quale si è aggiunto 1 milione di euro di fondi dei comuni di confine con i quali, oltre a completare il finanziamento della seggiovia quadriposto (per un importo totale pari a 3 milioni e 71 mila euro), si è reso possibile un potenziamento complessivo di tutto l’impianto.

Per assicurare l’innevamento artificiale, sono stati stanziati 718 mila euro con il quale si è garantito al comprensorio un importante quantitativo di acqua per far fronte, nei periodi freddi, alla produzione di neve artificiale. Il Comune di Asiago ha inoltre acquistato 10 cannoni sparaneve per un investimento complessivo pari a 313.520 mila euro; altri 186 mila euro sono stati stanziati per il completamento dell’impianto relativo alla seggiovia quadriposto.