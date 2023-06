Rigon di dimette da AMCPS: il ringraziamento del sindaco Possamai

Il sindaco Giacomo Possamai commenta le dimissioni di Carlo Rigon da amministratore unico di Amcps, società in house del Comune di Vicenza: “Ringrazio Carlo Rigon per il lavoro svolto e per la sensibilità istituzionale dimostrata restituendo l’incarico, che comunque manterrà per il tempo necessario a garantire il passaggio di consegne. Credo che questo rappresenti un modello corretto di comportamento nei confronti della volontà popolare e del modello di alternanza democratica che i cittadini hanno scelto, anche perché consente alla nuova amministrazione di assumersi pienamente le proprie responsabilità”.