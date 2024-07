Rapina con un coltello un cittadino pakistano: arrestato

Nella mattinata di ieri F.A., 33enne cittadino algerino, è stato arrestato dagli Equipaggi della Sezione Volanti poiché ritenuto responsabile di rapina aggravata di un cittadino pakistano.

La vittima, che si trovava in zona Anconetta in città, è stata avvicinata e minacciata con un coltello, per farsi consegnare il portafoglio. Al termine di una colluttazione la vittima riusciva a schivare il colpo, usando come scudo lo zaino che veniva tagliato dalla lama.

Il responsabile, intercettato subito dopo dalle Volanti, aveva con sé tutta la refurtiva sottratta poco prima.