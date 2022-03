Controlli straordinari della Questura: sequestrati un fucile e una pistola, espulso cittadino nigeriano

Nel corso della giornata di ieri, il Questore della Provincia di Vicenza, Paolo Sartori, ha disposto dei controlli straordinari interforze. Sul campo le unità operative della Questura di Vicenza, dell’Arma dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Vicenza, con il supporto specializzato del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato. L’azione ha portato al sequestro di un fucile, un calibro 12 Beretta, e di una pistola semiautomatica Beretta calibro 22, oltre che a 52 proiettili, ai danni di una persona che non possedeva più i requisiti necessari. Sono stati anche comminati 7 Ordini di allontanamento dal territorio nazionale a tre cittadini nigeriani: uno di questi, già gravato da precedenti penali di vario genere, è stato trasferito al centro permanente per il rimpatrio di Torino.

Sul campo, 50 uomini delle Forze dell’Ordine, impegnati nella prevenzione ed al contrasto di reati contro il patrimonio, lo spaccio di stupefacenti e la criminalità predatoria in generale. Campo Marzio, Giardini Salvi, le vie del centro storico e anche quelle commerciali (soprattutto via Zamenhof e via dell’Oreficeria) le più battute. Particolare attenzione è stata riservata al quartiere del Quadrilatero così come a quelle segnalate per la commissione di attività illecite.

Le verifiche effettuate dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura sui soggetti controllati ha consentito di accertare il possesso senza più i requisiti necessari, da parte di una persona, di un fucile calibro 12 Beretta, di una pistola semiautomatica Beretta calibro 22 e di 52 proiettili. Il tutto è stato sequestrato.

Un controllo minuzioso è stato effettuato all’interno di un casolare in stato di abbandono che si trova nel quartiere di San Pio X, più volte segnalato dalla cittadinanza quale luogo di ritrovo di soggetti sbandati e quale deposito di merce provento di furto. Questo genere di controlli ha lo scopo di tenere monitorate le aree ove solitamente trovano rifugio soggetti dediti a compiere reati ovvero presenti illegalmente sul nostro territorio nazionale.

Complessivamente – anche nel corso dei Posti di Controllo effettuati lungo le arterie che conducono in Città – sono stati controllati 7 Esercizi Pubblici – (anche su richiesta dei cittadini, talvolta disturbati da musica e presenze di sino a tarda ora), 25 autoveicolie 161 persone, di cui 47 stranieri e 43 con precedenti penali e/o di Polizia.

Al termine delle attività operative – alle quali hanno collaborato, per le parti di rispettiva competenza, anche la Divisione Anticrimine e l’Ufficio Immigrazione della Questura – il Questore Sartori ha adottato i seguenti Provvedimenti:

5 Fogli di Via Obbligatori(dal Comune di Vicenza) a carico di persone gravate da precedenti penali e di Polizia, che si trovavano senza apprezzabile motivo ed in circostanze non giustificate nel Comune di Vicenza;

4 Avvisi Orali (Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia) nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura contro la persona, per spaccio di sostanze stupefacenti, ovvero contro il patrimonio.