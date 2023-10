Prove di carico su 3 ponti vicentini: tutte le informazioni sulla viabilità

In questi giorni Vi.Abilità, per conto della Provincia di Vicenza, sta eseguendo prove di carico nei seguenti ponti provinciali:

a Caltrano , lungo la SP 116, sul ponte sul Torrente Astico al km 7+000 (prove eseguite questa mattina dalle 9 alle 12:30 )

, lungo la SP 116, sul ponte sul Torrente Astico al km 7+000 (prove eseguite ) tra i comuni di Breganze e Sarcedo , lungo la SP 121, sul ponte sul Torrente Astico al km 4+830 ( mercoledì 11 ottobre dalle 9 alle 17 )

, lungo la SP 121, sul ponte sul Torrente Astico al km 4+830 ( ) Montebello Vicentino, lungo la SP 31, sul ponte sul Torrente Chiampo al km 0+600 (dalle 21 digiovedì 12 ottobre alle 5 divenerdì 13 ottobre).

Durante le prove verrà sospesa la circolazione stradale.

Le prove di carico sono test che misurano lo stato di salute dei manufatti. Servono, in particolare, per analizzare il comportamento delle strutture sotto l’azione dei carichi esterni. I dati che vengono rilevati costituiscono modelli numerici utili ai progettisti per verificare e progettare gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare nei manufatti.

L’applicazione dei carichi esterni avviene mediante l’utilizzo di autocarri caricati e disposti secondo gli schemi del progettista, in modo da massimizzare le sollecitazioni in determinati punti della struttura. In particolare, viene verificata e studiata la reazione della struttura nelle fasi di carico e scarico del peso e vengono misurati gli spostamenti della struttura in riferimento ad ogni combinazione di carico.

Le misurazioni avvengono attraverso strumenti posizionati al di sotto dell’impalcato del ponte, in punti ben definiti, e una centralina acquisisce i dati in continuo. Dove non fosse possibile posizionare questi rilevatori, vengono misurati gli spostamenti con l’ausilio di strumenti topografici ad alta precisione a determinati intervalli di tempo indicati dal progettista.