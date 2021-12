Proseguono i saccheggi dei ladri nel Bassanese

Proseguono i furti in appartamento nel territorio del Bassanese. L’altro ieri, il colpo è avvenuto a Colceresa: nell’abitazione di C.C. sono entrati in mattinata, portando via tutti i gioielli che trovavano, per un ammontare di diverse migliaia di euro di bottino.

Anche Marostica è stata colpita: il garage di una famiglia residente in via Roma è stato saccheggiato di due biciclette del valore di oltre 3 mila euro. A Tezze sul Brenta, invece, i banditi sono entrati in una casa in via Nazionale durante l’assenza della famiglia, portandosi via televisore, macchina fotografica, gioielli e monili, per un totale di oltre 4 mila euro. Sempre a Tezze, un ciclista fermatosi per una pausa è stato derubato della sua bicicletta a pedalata assistita, del valore di oltre 5 mila euro.

A Bassano invece, il dipendente di una ditta specializzata nella fornitura di macchinette per il caffè, si è trovato derubato di una cassettina con dentro 350 euro in monetine. Lo riporta il Giornale di Vicenza,