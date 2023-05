Processo Pfas, Bizzotto (ex Arpav): “Dai rifiuti rinvenuti inquinamento prolungato nel tempo”

da comunicato – Dalle analisi effettuate nel 2017, in relazione al ritrovamento sull’argine del torrente Poscola di rifiuti industriali risalenti agli anni Settanta, emerge il meccanismo che molto probabilmente rinnovava giorno per giorno l’inquinamento sulla falda acquifera sottostante all’ex stabilimento di Miteni.

A confermarlo, in buona sostanza, nell’udienza odierna dinanzi alla Corte d’Assise del Tribunale di Vicenza, è stato l’ex responsabile dei controlli dell’Arpav vicentina, Alessandro Bizzotto, comparso davanti ai giudici in veste di consulente del pubblico ministero.

La situazione d’inquinamento costante e prolungata nel tempo – a detta di Bizzotto – troverebbe una molto verosimile spiegazione nella presenza di un mix di rifiuti e terreni da questi contaminati, che all’esito di apposito test analitico avevano dimostrato di cedere il loro contenuto inquinante all’acqua. Nonostante la rimozione di questi materiali, circa sei anni fa, gli stessi erano rimasti interrati per decenni nell’argine del torrente Poscola e quindi esposti ai più diversi fenomeni di dilavamento e migrazione dei Pfas che contenevano, a causa della pioggia e della rottura di una tubazione di scarico.

Bizzotto ha poi evidenziato in modo particolare che i campioni analizzati avevano manifestato un’elevata capacità di cessione del loro carico inquinante, anche quando lo stesso rientrava entro i valori soglia previsti per le bonifiche. Come dire che quei materiali costituivano una fonte di possibile continua emissione in falda, a prescindere dalla loro quantità di sostanze perfluoroalchiliche.

Oggi presenti in aula presenti anche gli avvocati Angelo Merlin e Marco Tonellotto che, con il collega Vittore d’Acquarone, assistono Acque del Chiampo, Viacqua, Acquevenete e Acque Veronesi costituitesi parti civili.

Il grave inquinamento ha comportato l’imputazione di 15 manager di Miteni, Icig e Mitsubishi Corporation, accusati a vario titolo di avvelenamento delle acque, disastro ambientale innominato, gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale e reati fallimentari.

