Primo giorno di scuola: sindaco, assessori e consiglieri in visita negli istituti scolastici

La prima campanella è suonata questa mattina per i 10 mila alunni di Vicenza con degli ospiti d’eccezione: il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali hanno portato di persona l’augurio per un buon anno scolastico ai 10 istituti comprensivi della città. L’iniziativa, promossa dall’assessore all’istruzione Giovanni Selmo e accompagnata dalla consegna a ciascun alunno di un segnalibro, ha visto la partecipazione del sindaco Giacomo Possamai e del provveditore dell’Ufficio VIII ambito territoriale di Vicenza Nicoletta Morbioli, alla scuola primaria Riello dell’istituto comprensivo 6, alla scuola dell’infanzia Peep Laghetto dell’istituto comprensivo 8 e alla scuola secondaria di primo grado Elisa Salerno dell’istituto comprensivo 7, dove Possamai ha ricordato ai ragazzi l’importante figura di donna libera e controcorrente a cui è stato di recente intitolato il plesso.Una quindicina tra assessori e consiglieri hanno portato il saluto dell’amministrazione ai 10 istituti comprensivi, che comprendono, tra comunali, statali e paritarie, 40 scuole dell’infanzia, 31 primarie e 10 secondarie di primo grado.I circa 10 mila alunni sono così suddivisi: 2480 d’infanzia, 4630 di primaria e 3.050 di secondaria, paritarie comprese.L’amministrazione ha fatto visita anche ad alcune scuole paritarie della città.“Con la visita agli istituti comprensivi della città – ha detto il sindaco Giacomo Possamai – abbiamo voluto sottolineare la vicinanza dell’intera amministrazione comunale ai ragazzi e a tutto il mondo della scuola, luogo di crescita e di condivisione. Come ho fatto via social con gli studenti delle scuole superiori auguro anche ai ragazzi che tornano sui banchi di scuola e ai bambini che vi si siedono per la prima volta un anno sereno nel segno, prima di tutto, della condivisione. Invio inoltre un augurio particolare alle famiglie che nell’istituzione scolastica hanno il diritto di trovare un riferimento saldo per la crescita dei propri figli e al personale della scuola che con generosità, pur nelle difficoltà che ci sono ben note, svolge un ruolo sociale fondamentale”.“Il primo giorno di scuola è da sempre una giornata emozionante per tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che varcano le porte delle nostre scuole carichi di aspettative, sogni e talvolta preoccupazioni, per la prima volta o dopo la pausa estiva – afferma l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo -. Si tratta di un momento importante anche per le famiglie che accompagnano i propri figli verso un’altra tappa del percorso di vita e di crescita. Mentre per gli insegnanti e per il personale scolastico è l’occasione di tornare a contatto con gli studenti e le studentesse, continuando il percorso educativo e formativo intrapreso negli anni. Come amministrazione, vogliamo essere presenti nelle scuole coinvolgendo la giunta e l’intero consiglio comunale in alcuni momenti importanti, come quello di oggi, in modo che ragazzi e ragazze, insieme ai loro insegnanti, possano sentire vicini il sindaco e l’amministrazione comunale per crescere sempre più consapevolmente come cittadini. Oggi abbiamo anche voluto consegnare un “augurio” di allegria e tempo di relazioni. Nel segnalibro che abbiamo consegnato, c’è il disegno della giovane illustratrice vicentina Alberta Curti, che ringraziamo, che aiuta proprio a farci vivere questa giornata speciale con il sorriso e in compagnia. È nostra intenzione coinvolgere altri artisti della città in altre occasioni, perché crediamo nel valore dell’educare alla bellezza e alle sue molte espressioni”.Il segnalibro regalato agli alunni contiene da un lato il disegno dell’illustratrice Alberta Curti e dall’altro un messaggio scritto dall’assessore Selmo legato al tema dell’illustrazione. Il disegno ritrae un millepiedi che prepara zaino, matite e quaderni e che alle zampe si mette pattini, scarpe e calzini per avviarsi a scuola con forza e allegria. Il messaggio augura quindi agli studenti un anno scolastico ricco di serenità, felicità crescita e relazioni.