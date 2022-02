Presunta ‘ndrangheta nei subappalti ferroviari: 15 arresti

I Nuclei di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano e Varese hanno eseguito oggi 15 arresti in un’inchiesta milanese su presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta nei subappalti per lavori sulla rete ferroviaria (Rfi è parte offesa). In particolare l’inchiesta lombarda riguarda anche il Veneto per i lavori di manutenzione della rete ferroviaria finiti al centro delle indagini, condotte dal Gico (Gruppo investigazione criminalità organizzata): le indagini riguardano diverse regioni e in prevalenza Lombardia, Veneto appunto, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.