Poste – Chiude per lavori l’ufficio di Sandrigo: sportello dedicato a Montecchio Precalcino

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Sandrigo, in piazza Matteotti, sarà interessato da martedì 23 luglio da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Nella giornata di lunedì 22 l’ufficio postale sarà aperto dalle 8.20 alle 12.00. I lavori dureranno, secondo previsioni, fino a fine ottobre.

La sede, infatti, è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese oltre al superamento del digital divide. L’ufficio di Sandrigo cambierà il suo tradizionale aspetto grazie anche alla realizzazione di uno sportello ribassato utile per richiedere in tutta comodità, non appena disponibili, i servizi della pubblica amministrazione oltre ai prodotti ed ai tradizionali servizi postali, finanziari ed assicurativi di Poste italiane. Inoltre, l’intera sala che accoglie i clienti verrà rinnovata, dotata di nuovi arredi e colori ed una corsia per non vedenti. Sarà infine realizzata un’area self, sempre a disposizione del cliente, nella quale saranno disponibili lo sportello automatico Postamat ed il totem per accedere in autonomia ai servizi Polis.

Nel periodo dei lavori, i servizi di Poste Italiane saranno garantiti da uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Montecchio Precalcino, aperto da lunedì a venerdì dalle 8:20 alle 13.35, il sabato fino alle 12:35, dove raccomandate e pacchi potranno essere ritirati. Vicino a Sandrigo sono disponibili anche gli uffici postali di Povolaro, Schiavon, Pozzoleone, Dueville, Sarcedo.