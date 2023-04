Possamai su Bottega Faustino: “È importante far vivere la città”

“Governare una città vuol dire saper cercare e trovare un punto di incontro tra esigenze diverse: in questo caso, i diritti dei residenti ma anche la fondamentale funzione di vivacizzazione e attrattività promossa da attività coraggiose e di qualità. Quello che non va bene è restare a guardare, rinunciando così al ruolo che un’amministrazione pubblica deve avere. I problemi non si risolvono da soli, vanno affrontati con saggezza”. Giacomo Possamai, candidato sindaco di Vicenza, interviene nel dibattito relativo alla Bottega Faustino, criticata da alcuni residenti per le sue attività culturali e di intrattenimento.

“Facendo un giro per il centro di Vicenza la sera non si può non notare che, se si eccettuano pochissime piazze, semplicemente non c’è vita – spiega Possamai -. Persino nel weekend, dopo le 21 anche una via iconica e centrale come Corso Palladio è semideserta. Perché, semplicemente, l’offerta di attività e luoghi di interesse è bassissima e pochissimo si fa per promuoverla e farla crescere. È proprio alla luce di questo che ho accolto con grande stupore e rammarico la notizia che Bottega Faustino rischia di chiudere i battenti a causa di un esposto di alcuni residenti. Il locale in questione è stato fondamentale nel ridare vita e bellezza ad un angolo di città che era dimenticato, sporco e poco sicuro, e ora è un luogo di aggregazione e cultura. Che ieri era un parcheggio, e ora è la splendida Piazzetta Parise”.

“Sia chiaro – prosegue Possamai – in una comunità di cittadini bisogna tenere conto delle esigenze di tutti, che in questo caso significa trovare un compromesso tra chi deve riposare e chi cerca attività culturali e ricreative. Vogliamo favorire la residenza del centro storico, non penalizzarla. Ma, al di là dell’attenzione e del rispetto che Bottega Faustino ha sempre avuto, dobbiamo anche renderci conto che la vita serale non è un fatto di puro intrattenimento. È una questione di crescita economica, perché le attività che la rendono possibile danno lavoro a tantissime persone. È una questione di sicurezza, perché muoversi la sera in zone vivaci e popolate da altre persone è molto più sicuro di farlo in zone buie e isolate. È una questione di attrattività, perché una città in cui “non c’è nulla da fare” è una città che accetta di spegnersi lentamente. Peccato davvero non aver sentito, su questa come su tante altre materie, la voce dell’amministrazione”.