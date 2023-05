Possamai incontra i dirigenti comunali: “Individuiamo assieme le priorità”

“Chiedo il vostro prezioso aiuto per individuare le priorità su cui concentrarci in queste prime settimane di mandato. Stiamo costruendo una squadra di giunta in cui mixeremo esperienza della macchina amministrativa e forze nuove, ma non vogliamo perdere nemmeno un giorno di lavoro sulle cose buone che si stanno facendo così come sulle criticità da affrontare. Non ho mai amato chi fa tabula rasa di quanto fatto da chi l’ha preceduto: prendiamo in carico le iniziative valide e portiamo a termine anche quelle su cui abbiamo perplessità, ma che non si possono più modificare. E lo facciamo da subito, con lo stesso impegno con cui intendiamo realizzare i nostri progetti per la città”.

Nel suo primo giorno di lavoro dopo la proclamazione, il neo eletto sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha voluto incontrare i dirigenti comunali a cui ha chiesto, dopo le presentazioni, di presentare in tempi rapidi un report con indicate le priorità, le scadenze più prossime, le principali criticità e anche eventuali considerazioni su possibili miglioramenti relativi al proprio ambito.

Un focus specifico è stato chiesto dal sindaco sui progetti Pnrr, in modo da mettere immediatamente in sicurezza i finanziamenti.

Possamai ha inoltre annunciato allo staff dei dirigenti di aver dato corso alle procedure per individuare il nuovo direttore generale: “Non sarà un politico, ma una figura dirigenziale di alto livello – ha precisato il sindaco – per assicurare alla struttura organizzativa comunale il coordinamento e il supporto che merita per operare al meglio al servizio della città”.