Positivo al Covid, esce di casa e viola la quarantena: denunciato

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Domenica mattina a Noventa Vicentina, i militari della Stazione locale, hanno denunciato in stato di libertà per inottemperanza all’obbligo di permanenza presso la propria abitazione, perché risultato positivo al covid-19, S. H. , albanese trentacinquenne, residente fuori provincia. L’uomo, il giorno prima, si era allontanato dalla propria casa nonostante l’accertata positività al covid-19 ed è stato sorpreso dai militari nel corso di servizio perlustrativo in Noventa Vicentina, a bordo della sua auto.