Ponte provvisorio a Debba: ok alle opere strutturali, probabile apertura del cantiere ad aprile

A seguito della chiusura in via cautelativa del ponte in ghisa di Debba sul fiume Bacchiglione, l’amministrazione ha individuato la soluzione alternativa per garantire il transito veicolare su strada Ponti di Debba, viabilità strategica per il collegamento tra la Riviera Berica e il centro abitato di San Pietro Intrigogna e verso il casello autostradale di Vicenza Est, attraverso il posizionamento di un ponte provvisorio.

Dopo la determina di giunta che ha coperto i costi per la fornitura, trasporto, posa e noleggio per 12 mesi del valore di 170 mila euro, il sindaco aveva presentato un emendamento al bilancio di previsione 2023 – 2025 del Documento unico di programmazione (Dup) ricavando i fondi necessari per la realizzazione delle opere di completamento e di connessione con la viabilità esistente.

Questa mattina, su proposta dell’assessore alle infrastrutture, la giunta ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera che prevede interventi edili e strutturali in fregio al fiume Bacchiglione, oltre che di risoluzione delle interferenze, per un costo complessivo di 320 mila euro.

“Con questa operazione – dichiarano il sindaco e l’assessore alle infrastrutture – andiamo ad accelerare l’iter burocratico in modo da intervenire il prima possibile per ripristinare la viabilità così com’era prima della chiusura precauzionale del ponte. Ora andremo velocemente ad affidare i lavori e ad aprile apriremo il cantiere”.

Per l’esecuzione del ponte provvisorio verrà affiancata una struttura modulare prefabbricata in acciaio, posata su nuove fondazioni e con le relative opere di connessione con la viabilità esistente a monte e a valle del ponte stesso. La struttura provvisoria può garantire un transito a senso unico come lo garantiva l’attuale ponte in ghisa, con una carreggiata di larghezza pari a circa 3,60 metri e con dimensioni di ingombro massime pari a circa 5 metri di larghezza per 33 metri di lunghezza.

E’ in corso, intanto, l’iter per l’aggiudicazione dei lavori di restauro, in seguito a specifico finanziamento nell’ambito del Pnrr – Bando Messa in Sicurezza del Territorio, che prevedono il risanamento conservativo del ponte esistente in ghisa, risalente al 1885 e attualmente in stato di avanzato degrado, per un valore complessivo di progetto pari a 200 mila euro.