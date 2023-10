Politica vicentina – Due interrogazioni di Rucco e Siotto sulle infiltrazioni al palazzetto dello sport e le nuove piante

Riceviamo e pubblichiamo due interrogazioni presentate in ordine da Francesco Rucco (sulle infiltrazioni al palazzetto dello sport) e di Simona Siotto (Lista Rucco Sindaco) sulle piantumazioni in città.

Francesco Rucco

Da mesi l’esterno del Palazzetto dello Sport versa in queste condizioni, come del resto gran parte della Città. A ciò si aggiunga che la grandinata di agosto scorso ha provocato dei buchi nei lucernari del tetto del Palazzetto, con inevitabili infiltrazioni di acqua piovana. A campionati (basket, pallavolo) in corso, ci preoccupano le previsioni meteo dei prossimi giorni perché il Comune è inadempiente e non ha provveduto alle necessarie riparazioni. Ciò significa che, in caso di pioggia e di infiltrazioni, si rischia la sospensione delle partite con figuraccia della Città a livello nazionale. Riteniamo che l’intervento tampone di Amcps non sia sufficiente in caso di abbondanti piogge.

Il sottoscritto consigliere comunale chiede: Cosa pensa di fare l’Amministrazione Comunale per ovviare a tale problema? Che tempi di intervento sono previsti?

*** Interrogazione di Simona Siotto – Lista Rucco Sindaco

Il tema del verde, la necessità di nuove piantumazioni in città, la necessità di piantumazioni adeguate e pensate alle diverse zone della città ed alle sue variegate esigenze e’ stato centrale durante l’Amministrazione Rucco ed e’ diventato uno dei cardini della campagna elettorale dell’Amministrazione attualmente in carica.

Al contempo, e’ fondamentale che il sistema del verde esistente venga preservato, tutelato, rispettato, aumentato ed adeguatamente manutentato.

Viceversa, in questi mesi si sono moltiplicate le segnalazioni dei cittadini su spazi verdi pubblici non curati, essenze arboree, arbusti e aiuole non adeguatamente mantenuti, marciapiedi invasi da erbe infestanti, parchi in non manutentati e non tutelati, senza considerare il fatto che tra tutti i piccoli famosi e alla prova dei fatti ventilati 300 interventi, quelli afferenti il verde pubblico sono ancora in attesa di applicazione.

La sensazione e’ che si sia parlato solo attraverso slogan, senza avere una benché’ minima conoscenza tecnica delle esigenze della amministrazione della città, delle sue problematiche, della necessità di coordinare il verde esistente e di progetto con le regole dettate dal Codice della Strada.

Alla luce di quanto sopra, riservata ogni iniziativa e richiesta di verifica presso il competente Assessorato, si chiede al Sindaco ed alla Giunta Comunale di avere risposta ai seguenti quesiti:

– A che punto sono le piantumazioni di nuovi 100.000 alberi in città decantate in campagna elettorale?

– quando partiranno le nuove piantumazioni, e dove?

– che essenze arboree sono previste come nuove piantumazioni e con che previsione e programma di futura manutenzione?

– qual’è il cronoprogramma manutentivo dei parchi e del sistema del verde cittadino?

– si procederà con il cd. Progetto Silva o anche questo viene cestinato?

– si ritiene di tenere conto di problematiche come gli allergeni e le necessità delle api?