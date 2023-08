POLITICA VICENTINA – Dal Pra Caputo: “Il centrodestra alzi il telefono e chiami Meloni e Salvini per aumentare il personale per la sicurezza”

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa di Stefano Dal Pra Caputo (consigliere PD) in materia di sicurezza.

“La destra vicentina ha a cuore il tema della sicurezza in città e a Campo Marzo? Al posto di prendersela, dopo tre mesi dalla sua elezione a Sindaco, con Giacomo Possamai, alzino il telefono e chiamino Giorgia Meloni e Matteo Salvini per chiedere che la nostra Questura passi in prima fascia, con un aumento del personale e del controllo sul territorio”.

“Siamo alle solite. Dopo soli tre mesi dalle elezioni del Sindaco Giacomo Possamai, la destra inizia ad attaccare sul suo cavallo di propaganda preferito: la sicurezza. Peccato che proprio sulla sicurezza si era basata la propaganda di Rucco nel 2018, quando è stato eletto, e proprio su questo tema i miglioramenti, in questi ultimi cinque anni, non si sono visti”.

“La politica e la propaganda sulla sicurezza sembrano essere un ping-pong. A seconda di chi governa, chi è all’opposizione se la prende perché non viene fatto abbastanza. Ma, per fare realmente sicurezza, serve intervenire in maniera integrata. Da un lato serve definire in maniera chiara chi fa cosa. La Polizia Locale, in questo senso, non deve sostituire il lavoro di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Dall’altro, attraverso interventi integrati, Polizia Locale e Sociale possono cooperare per realizzare progetti che mirino a diminuire le situazioni di disagio in città”.

“Tra i progetti che bisognerà sicuramente realizzare, nei prossimi mesi – conclude Dal Pra Caputo -, c’è quello di dare vita alla Polizia di Quartiere. Questo strumento permetterà di avvicinare cittadini e polizia locale creando una maggiore sicurezza anche nei quartieri, che troppo spesso risultano abbandonati”.

Stefano Dal Pra Caputo

Consigliere comunale Vicenza Partito Democratico