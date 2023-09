POLITICA VICENTINA – Aggressione a titolare Sorarù, Rucco: “Escalation incontrollata”

“L’aggressione verificatasi la notte scorsa ai danni del titolare della Pasticceria Sorarù è la dimostrazione definitiva di una escalation incontrollata di aggressioni e violenze ai danni dei nostri concittadini che più volte in questi mesi abbiamo evidenziato e denunciato”. Lo dichiara l’ex sindaco Francesco Rucco a nome della Lista Rucco Sindaco. Il riferimento è al titolare della storica pasticceria di piazzetta Palladio, Sergio Sorarù, che stamane poco prima delle 5 ha sorpreso nel suo locale due stranieri che stavano rubando cibo e bevande e che, sorpresi, l’hanno aggredito, sbattendogli la testa sul muro e morsicandogli un avambraccio. Episodio sul quale sta indagando la Questura.

“E’ evidente – scrive – che le politiche sulla sicurezza dell’Amministrazione Possamai e, aggiungiamo, quelle sul sociale, sono drammaticamente fallimentari. Fin dalla campagna elettorale abbiamo dimostrato che le scelte di come impostare la sicurezza da parte di Possamai avrebbero determinato danni irreparabili. Siamo stati facili profeti. La scelta di smantellare -in silenzio- i NOS sta portando lo stato di degrado e insicurezza indietro di 5 anni, ad un epoca che i vicentini ricordano bene. La scelta di far svolgere alla polizia locale solo le attività inerenti al Codice della Strada, sta portando la città ad una situazione di invivibilità nei quartieri e nel nostro Centro Storico, sempre più frequentato da sbandati, che non esitano ad aggredire i cittadini o commettere furti e rapine nei negozi. Il Sindaco Possamai ha scelto di tenere per sé la delega alla sicurezza. Non basta appuntarsi una spilla al petto ma bisogna lavorarci ogni giorno dando un giro di vite al controllo del territorio, sostenendo le Forze di Polizia anche nelle ore notturne, come abbiamo già deciso di fare negli anni scorsi con il terzo turno allungato nel fine settimana e non esitando ad estenderlo a tutta la settimana. Ci faremo sentire con atti concreti nei prossimi giorni perché questa Amministrazione, anche in tema di sicurezza, vuole smantellare e distruggere tutto ciò che di buono abbiamo lasciato alla città”.