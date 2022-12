Point de vue – Conservation des sols: Les vins français et italiens vers la voie de l’excellence.

Sarah Legato

Dans le contexte climatique 2022 très inquiètant, les producteurs de vins ont vu arriver avec la forte sècheresse, un scenario qui a fait craindre le pire.Les recoltes viticoles ont eu chaud en France et en Italie, non seulement pour les plants et la production mais aussi pour la vinification.

De plus, la france et l’italie doivent faire face à une concurrence internationale grandissante.

L’ Italie a eu une bonne année mais reste tout de même en alerte

L’ Italie, l’un des premiers exportateurs de vin au monde devant la France a vécu des récoltes prématurées et une chute de production de 10 % pour la majorité du vignoble, le sud en particulier.A l exception de la toscane et les pouilles qui ont eu une augmentation de 10 % ainsi que le trentino e alte adige de 5/6 %.

L’Italie a quand même produit un bon vin selon le centre de recherche en viticulture et oenologie CREA conseil pour la recherche en agriculture.

Cependant, malgré la maitrise des technologies viticoles avec l irrigation et les traitements… le vignoble italien tend à diminuer en résistance.

Le 3 décembre 2022, le directeur de CREA viticole et oenologie a été primé de l’AICS 2022 (intuition et contuinité) pour s’être distingué dans la culture du respect de l’environnement et dans les bonnes pratiques des politiques vertes. Son objectif est de maintenir le vignoble italien sur la voie de l’excellence.

Quelques merveilles italiennes à ne pas manquer comme le vin « Brunello di Montalcino » en toscane, « Barolo » dans le piémont, « Amarone della valpolicella » en province de Vérone, « Etna » en sicile et « prosecco » en vénétie…

Les grands vins Francais mise sur une viticulture de plus en plus précise

Pour certains oenologues francais comme Julien Viaud, cette adaptabilité de la vigne face aux changements climatiques est aussi le résultat d’une viticulture de plus en plus précise.

Et cela avec le soutien d’ équipes viticoles soucieuses d’équilibre qui cherchent à recréer la vie dans les sols, structurer la matière organique et créer un complexe argilo-humique favorable, pour ainsi obtenir un exceptionnel potentiel et un bon état sanitaire de la recolte de raisins.

Les vignerons ont ainsi constaté que la préservation des sols et une pratique culturale reflechie, permettaient aux vignes de mieux resister à la chaleur et d’avoir les arômes du vin plus frais et moins pruneaux.

La france retrouve enfin une année 2022 legendaire avec son Bordeaux. Similaire à 1982, qui selon Robert Parker fameux critique americain, fut le meilleur des vins.

Plusieurs propriétaires sont concernés tels que Château Smith Haut Laffite à Pessac Leognan, Château figeac promu grand cru classé A de Saint-Emilion, Phélan Ségur à Saint-Estèphe ou encore Chateau Ducru Beaucaillou à Saint Julien.sans oublier à Sauternes avec Château Lafaurie-Peyraguey.

On retrouve évidemment de bons vins dans d’autres régions de France.

Selon les viticulteurs du bordelais d’exception, cette précision a permis à la plante une plus grande adaptabilité grâce aussi à la greffe des vignes et l’abolition du clonage.

L’ impact environnemental

Les grands vins naisssent de sols vivants, de la variété des vignes, d où un retour urgent à une viticulture durable.

selon Matthieu Dubernet directeur du groupe Laboratoires Dubernet, on sait que 1% de matière organique en moins représente 80 tonnes de dioxyde de carbone par hectare, facteur du réchauffement climatique.

Nos vins si chers à nos deux cultures et à notre agriculture, nous abreuvent, egaient nos tables et nos mets lors des moments de partage et particulièrement pour les fêtes de Noël.

Aujourdhui, l’avenir du grand vin se joue sous nos pieds, dans la vie des sols et la diversité des plants de vignes. Miser sur le prestige d’une bonne qualité du vin pourrait être aussi le moyen de faire face à une concurrence internationale grandissante.

A l’origine, c est une liane sarmenteuse apprivoisée par l’homme pour devenir pérenne, en interaction avec son environnement et pouvant dépasser les 30 ans d’existence.

Enfin les hommes créeront un vin en devenir de bonne qualité et d’exception, s’il n’oublie pas son lien avec l’environnement.

Articolo in italiano

Punto di vista

Conservazione del suolo: Vini francesi e italiani verso la via dell’eccellenza.

Nel preoccupante contesto climatico del 2022, i produttori di vino hanno visto arrivare con la forte siccità, uno scenario che ha fatto temere il peggio. I raccolti viticoli hanno avuto caldo in Francia e in Italia, non solo per le piante e la produzione, ma anche per la vinificazione.

Inoltre, la Francia e l’Italia devono affrontare una crescente concorrenza internazionale.

L’Italia ha avuto un buon anno ma rimane comunque in allerta

L’Italia, primo esportatore di vino al mondo davanti alla Francia, ha vissuto raccolti prematuri e un calo della produzione del 10% per la maggior parte dei vigneti, in particolare al Sud. Ad eccezione della Toscana e la Puglia, in crescita del 10% e il Trentino e Alte Adige del 5/6%.

L’Italia ha comunque prodotto un buon vino secondo il centro di ricerca in viticoltura ed enologia CREA, consiglio per la ricerca in agricoltura.

Tuttavia, nonostante la padronanza delle tecnologie viticole con irrigazione e trattamenti… il vigneto italiano tende a diminuire in resistenza.

Il 3 dicembre 2022, il direttore di CREA Viticoltura ed Enologia è stato premiato con l’AICS 2022 (intuizione e controllo) per essersi distinto nella cultura del rispetto dell’ambiente e nelle buone pratiche delle politiche verdi. Il suo obiettivo è mantenere il vigneto italiano sulla via dell’eccellenza.

Alcune meraviglie italiane da non perdere come il vino «Brunello di Montalcino» in Toscana, «Barolo» nel Piemonte, «Amarone della Valpolicella» in provincia di Verona, «Etna» in Sicilia e «Prosecco» nel Veneto…

I grandi vini francesi puntano su una viticoltura sempre più precisa

Per alcuni enologi francesi come Julien Viaud, questa adattabilità della vite di fronte ai cambiamenti climatici è anche il risultato di una viticoltura sempre più precisa.

E questo con il supporto di team di viticoltori attenti all’equilibrio che cercano di ricreare la vita nel suolo, strutturare la materia organica e creare un complesso argilo-favorevole, per ottenere un eccezionale potenziale e un buono stato sanitario della raccolta delle uve.

I viticoltori hanno constatato che la conservazione del suolo e una pratica colturale riflessiva, permettevano alle viti di resistere meglio al calore e di avere gli aromi del vino più freschi e meno ‘prugnosi’.

La Francia ritrova finalmente un anno leggendario 2022 con il suo Bordeaux. Simile al 1982, che secondo Robert Parker famoso critico americano, fu il miglior vino.

Diversi proprietari sono interessati come Château Smith Haut Laffite a Pessac Leognan, Château Figeac promosso grand cru classé A de Saint-Emilion, Phélan Ségur a Saint-Estèphe o ancora Chateau Ducru Beaucaillou a Saint Julien senza dimenticare a Sauternes con Château-Lafaurie.Peyraguey.

Naturalmente, buoni vini si trovano anche in altre regioni della Francia.

Secondo i viticoltori del Bordeaux d’eccezione, questa precisione ha permesso alla pianta una maggiore adattabilità grazie anche all’innesto delle viti e all’abolizione della clonazione.

L’impatto ambientale

I grandi vini nascono da suoli vivi, dalla varietà delle viti, da cui un ritorno urgente ad una viticoltura sostenibile.

Secondo Matthieu Dubernet direttore del gruppo Laboratoires Dubernet, si sa che 1% di materia organica in meno rappresenta 80 tonnellate di anidride carbonica per ettaro, fattore del riscaldamento climatico.

I nostri vini tanto cari alle nostre due culture e alla nostra agricoltura, ci abbeveravano, ‘uguagliavano’ le nostre tavole e le nostre pietanze nei momenti di condivisione e particolarmente per le feste di Natale.

Oggi, il futuro del grande vino si gioca sotto i nostri piedi, nella vita dei suoli e nella diversità delle piante di vite. Puntare sul prestigio di una buona qualità del vino potrebbe anche essere un modo per affrontare la crescente concorrenza internazionale.

In origine, la vite è una liana sarmentosa addomesticata dall’uomo per diventare perenne, in interazione con il suo ambiente e che può superare i 30 anni di esistenza.

Infine gli uomini creeranno un vino in divenire di buona qualità ed eccezione, se non si dimentica il suo legame con l’ambiente.