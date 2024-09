Pluripregiudicato arrestato per scippo ai danni di una 89enne

Nella mattinata odierna, nel corso di un servizio specificatamente predisposto dal Questore di Vicenza per la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio ed in particolarmodo ai danni di persone anziane, personale della Squadra Mobile della Questura di Vicenza intercettava un giovane su una bicicletta le cui descrizioni coincidevano perfettamente a quelle dell’autore dello scippo di una collana d’oro, avvenuto poco prima in Contrà Canove Vecchie, ai danni di una persona anziana.

Lo stesso veniva seguito ed arrestato mentre tentava di vendere la collana d’oro presso un negozio di compravendita di oggetti preziosi.

L’autore del reato veniva identificato per B.N., 29enne italiano, che veniva pertanto associato presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.