Più forze dell’ordine per la Fiera del Sòco e per la Festa del Bacalà: obiettivo sicurezza

Nel corso della riunione odierna del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Salvatore Caccamo, è stata disposta la pianificazione dei servizi di vigilanza e sicurezza che saranno attuati in occasione delle feste e sagre paesane previste nel mese di settembre nel territorio provinciale.

Le misure di sicurezza, che saranno adottate già in occasione della tradizionale Antica Fiera del Soco di Grisignano del Zocco e della 37^ Festa del Bacalà di Sandrigo, sono finalizzate a garantire lo svolgimento sereno e sicuro degli eventi e tal fine sarà assicurata una adeguata intensificazione della presenza delle forze dell’ordine con l’obiettivo di monitorare la sicurezza pubblica e intervenire prontamente in caso di necessità. Saranno, altresì, assicurati accurati controlli nelle aree maggiormente sensibili con elevata presenza di visitatori espletati con un modulo interforze con il concorso dei corpi di polizia locale, mentre le aree destinate agli intrattenimenti e spettacoli pubblici saranno anche presidiate da personale appartenente ad associazioni di volontariato e da una congrua aliquota di guardie particolari giurate che supporteranno l’organizzazione degli eventi, fornendo assistenza ai visitatori e collaborando attivamente con le autorità competenti per garantire il rispetto delle norme di sicurezza.

Ai lavori del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di questa mattina hanno presenziato anche il Sindaco di Sandrigo, Marica Rigon e Antonio Chemello, Presidente dell’UNPLI Vicenza, organismo che coordina e rappresenta le 125 Pro Loco della provincia di Vicenza, i quali, nel prendere atto delle misure di controllo del territorio che saranno attuate nei giorni di svolgimento del tradizionale evento sandricese, sono stati rassicurati sul mantenimento del dispositivo rafforzato di sicurezza per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione.

Analogamente, il piano di sicurezza che era stato definito qualche settimana addietro nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi presso la sede municipale di Grisignano del Zocco sarà operativo per tutta la durata della Fiera del Soco ed anch’esso contempla, oltre gli accorgimenti di safety e security relativi all’evento, le azioni necessarie per contrastare e scongiurare il verificarsi di episodi come quelli che recentemente hanno coinvolto alcune Pro Loco ed altre associazioni che hanno subito furti dell’incasso e aggressioni da parte di malviventi ai danni di volontari ed organizzatori.