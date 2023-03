Per le celebrazioni dei 30 anni dal gemellaggio con Pforzheim anche un cartello stradale

Un cartello stradale posizionato a Porta San Bortolo segnerà dai prossimi giorni il punto di partenza di un itinerario di 650 chilometriper la città gemella di Pforzheim. E’ questa una delle iniziative presentate nel fine settimane a Palazzo Chiericati in occasione delle celebrazioni del trentennale dello storico gemellaggio.

“Il Covid ci ha costretto a rinviare di due anni i festeggiamenti per i 30 anni del gemellaggio tra le nostre due città dell’oro – ha detto il sindaco di Vicenza – ma ora siamo finalmente ripartiti con tanti progetti comuni, grazie alla solida collaborazione che ci lega, a cominciare dagli scambi scolastici e culturali”.

“E’ la prima volta che vengo a Vicenza – ha aggiunto il sindaco di Pforzheim – che ho scoperto essere una bellissima città. Il nostro gemellaggio prosegue più forte che mai, nel segno dell’amicizia e in ottica europea”.

“Ripartiamo pieni di entusiasmo – ha concluso il consigliere delegato ai gemellaggi – e carichi di progetti che in questi giorni abbiamo iniziato a condividere con gli amici tedeschi e la collaborazione della camera di commercio. Il cartello stradale che posizioneremo nei prossimi giorni a Porta San Bortolo in ricordo di queste giornate è un ulteriore segno del rinnovato legame tra Vicenza e Pforzheim”.

Il gemellaggio tra Vicenza e Pforzheim è stato sottoscritto il 28 aprile 1991.