Pennacchi inaugura la stagione teatrale con “Pojana e i suoi fratelli” a Montecchio Maggiore

Alle 21.30 di venerdì 22 dicembre 2023 al teatro San Pietro di via Matteotti andrà in scena il primo dei sette appuntamenti di prosa della “Stagione teatrale 2023/24” di Montecchio Maggiore. A inaugurare la rassegna, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Montecchio Maggiore in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven, sarà lo spettacolo “Pojana e i suoi fratelli” di e con Andrea Pennacchi, accompagnato dalle musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato. Il bardo di Brusegana salirà sul palco montecchiano per raccontare storie di Nordest, sospese tra verità e paradosso. «I fratelli maggiori di Pojana: Edo il security, Tonon il derattizzatore, Alvise il nero e altri, videro la luce all’indomani del primo aprile 2014. In quel giorno, infatti, l’Italia scoprì che in un capannone di Casale di Scodosia (Comune del padovano noto per i mobilifici e per i carri allegorici) veniva costruito un secondo Tanko, una macchina movimento terra blindata, con un ‘cannoncino’ in torretta. Io e il mio socio, il musicista Giorgio Gobbo, sentimmo subito la necessità di raccontare alla nazione le storie del Nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. “Il mondo deve sapere – pensavamo – come mai i laboriosi veneti costruiscono nei loro capannoni, svuotati dalla crisi, delle “tecniche” degne dell’Isis”», dice Pennacchi. «Siamo passati da maschere più o meno goldoniane a specchio di una società intera».

I prossimi appuntamenti in programma saranno giovedì 11 gennaio 2024 lo spettacolo “Maschio caucasico irrisolto” con Antonio Ornano e la versione de “Il fu Mattia Pascal” di Giorgio Marchesi, attesa mercoledì 24 gennaio 2024. Con il nuovo anno partirà anche la rassegna per famiglie “Le domeniche a teatro” al San Pietro: il 14 gennaio 2024 la Compagnia Paolo Papparotto burattinaio porterà in scena “Arlecchino e la strega rosega ramarri”.

