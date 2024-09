Pennacchi ‘gerarca’ cita Joe Formaggio a Propaganda Live (video), la risposta del consigliere regionale che lo inviata ad Albettone

“Essere citato nella satira da un artista del calibro di Andrea Pennacchi è un riconoscimento di tanti anni di impegno sul territorio per il rispetto delle regole, andando oltre l’ipocrisia del politicamente corretto” dichiara il consigliere regionale Joe Formaggio dopo che Andrea Pennacchi, nel monologo di Propaganda Live (LA7) ha citato il consigliere regionale veneto di Fratelli d’Italia ricordando l’iniziativa di qualche anno fa, quando Formaggio posizionò segnaletica stradale di ‘divieto’ ai nomadi. “Prima come sindaco di Albettone e poi come consigliere regionale, mi sono sempre battuto affinché le prepotenze non trovassero spazio nella provincia di Vicenza, specialmente nelle aree che conosco meglio. Per questo ho ricevuto reazioni eccessive da parte di chi confonde la politica dei diritti con quella dei doveri.”

“È naturale che la satira si occupi anche di politica, e altrettanto ovvio che per esigenze sceniche venga scelta una narrazione che mi descrive come un persecutore di rom e stranieri. Ma questa non è la verità. In ogni mia dichiarazione, anche se sopra le righe, non c’è mai violenza, solo il richiamo ai doveri di ogni cittadino, altrimenti chi rispetta le regole finirà per pagare le conseguenze di chi non le rispetta.”

“Per questo invito ufficialmente Andrea Pennacchi” – conclude Formaggio – “a venire ad Albettone a proporre i suoi monologhi e vedere di persona che la tolleranza zero è ben diversa dalla violenza o dalla sopraffazione. Qui non si incendiano roulotte, ma si lavora nell’interesse della comunità facendo rispettare le regole attraverso gli strumenti che la legge ci offre, con il supporto della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine.”