Parità di Genere, Acque del Chiampo ottiene la certificazione

Acque del Chiampo ha ottenuto la certificazione della Parità di Genere, un riconoscimento che valorizza l’impegno della società nel preservare il valore del proprio personale e per la promozione dell’integrità psicofisica, morale e culturale, attraverso condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.

La presenza femminile costituisce circa un quarto del personale dipendente di Acque del Chiampo (46 lavoratrici sui 191 dipendenti, pari a circa il 24% del totale).

“Il punteggio ottenuto ci ha permesso di superare brillantemente l’audit – ha scritto il direttore generale, Andrea Chiorboli, nel messaggio con cui ha comunicato l’ottenimento della certificazione ai dipendenti -. Questa certificazione rappresenta la fotografia di un’azienda, la nostra, in cui valori come il rispetto, l’inclusione, la parità di genere e il welfare sono consolidati nel nostro agire quotidiano”.

La certificazione della Parità di Genere è stata istituita con la legge 162 del 2021 in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo ed è in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo Sviluppo Sostenibile. L’obiettivo della certificazione è attestare l’efficacia delle politiche e delle misure organizzative adottate per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di carriera, ai livelli retributivi a parità di mansione, alle politiche per la gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Nel dettaglio, la certificazione consente di valorizzare sistemi organizzativi capaci di favorire un ambiente di lavoro imparziale, inclusivo e socialmente responsabile, promuovere l’immagine e la reputazione della società, richiedere sgravi contributivi nel limite dell’1% dei contributi previdenziali fino a 50mila euro annui e ottenere un punteggio premiale per la valutazione da parte delle autorità titolari di fondi europei, nazionali e regionali delle proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.

Per raggiungere l’obiettivo della certificazione, nei mesi scorsi è stato costituito il Comitato Parità di Genere di Acque del Chiampo, con il compito di operare affinché vengano create e supportate le condizioni necessarie per un ambiente lavorativo il più possibile inclusivo ed equamente rappresentato. I componenti del Comitato sono Michela Corato (Segreteria Area Depurazione), Mirko Crema (Responsabile Risorse Umane), Matteo Dalla Pozza (Risorse Umane) e Alba Jaho (Responsabile Affari Legali e Societari, Segreteria Organo Amministrativo).

Di recente, il Comitato Parità di Genere ha promosso la partecipazione dei dipendenti di Acque del Chiampo alle iniziative in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che si celebra ogni anno il 25 novembre e ha commemorato la scomparsa di Giulia Cecchettin, 105ª vittima di femminicidio in Italia dall’inizio dell’anno, con un minuto di silenzio e lo spegnimento delle luci degli uffici martedì scorso (5 dicembre) in occaione dei funerali della ragazza, per cui il governatore Luca Zaia ha proclamato il lutto cittadino in tutta la regione.