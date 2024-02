Parco della Pace, affidato l’incarico per la redazione del business plan

È stato individuato l’operatore economico che si occuperà della redazione del business plan del Parco della Pace. Sarà lo Studio Andersen Tax & Legal, di Milano, a elaborare il modello di gestione, comprensivo di obiettivi, strategie, marketing e previsioni finanziarie, dell’area verde di strada Sant’Antonino in via di riqualificazione. Dovrà inoltre individuare la forma giuridica più idonea per il soggetto che si occuperà della gestione del parco.«A seguito dell’avviso pubblico dello scorso ottobre, sono arrivate 11 candidature – spiega l’assessore con delega al parco della Pace Leone Zilio -. A metà gennaio le domande sono state valutate dalla Commissione sulla base dei curriculum presentati, con una particolare attenzione all’attinenza delle esperienze maturate dai singoli soggetti negli ultimi cinque anni e al metodo di approccio per il raggiungimento dell’obiettivo. Lo Studio Andersen è stato valutato come l’operatore più idoneo. Tra gli incarichi già svolti da questo studio professionale ci sono infatti lo sviluppo di business plan e piani economico – finanziari per società pubbliche e private, come la Fondazione del Teatro Regio e il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Lo studio, che si è già cimentato con l’impostazione di un sistema di controllo della gestione, la predisposizione di budget e l’assistenza nella produzione di piani industriali, avrà circa due mesi per elaborare il lavoro».L’incarico prevede un compenso pari a 30 mila euro.