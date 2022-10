PADOVA – Mangiano i funghi trovati in giardino: padre e figlio finiscono all’ospedale

Due uomini, padre e figlio, di 74 e 40 anni, sono finiti all’ospedale a Piove di Sacco per un’intossicazione alimentare, causata da alcuni funghi trovati in giardino.

I fatti risalgono a domenica 9 ottobre, quando i due prendono la decisione di mangiare i funghi cresciuti nel giardino di casa. Dopo averli raccolti e buttati in padella per la cottura e averli mangiati, i due sono corsi all’ospedale, capendo che qualcosa non va. Sono rimasti ricoverati per quattro giorni, con la situazione più grave che ha riguardato il 74enne, colto da insufficienza renale. I due avevano scambiato i funghi per mazze di tamburo, mentre invece si trattava di Lepiota, una specie potenzialmente mortale. Sono sei i casi di intossicazione, solo nel Padovano, da settembre ad oggi.