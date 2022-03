Padova: dà fuoco ad un’officina e fugge in bici, denunciato

Un 23enne padovano, lo scorso 13 marzo, avrebbe appiccato fuoco all’attrezzatura di un’officina in cui si era introdotto. Il giovane è stato denunciato dai carabinieri di Ponte San Nicolò. Le indagini avrebbero ricondotto al 23enne, il quale sarebbe entrato nell’officina meccanica ‘Europa’, per poi dare fuoco all’attrezzatura presente. Quindi, il giovane si sarebbe accanito su un’automobile parcheggiata nel cortile esterno, mandando in frantumi i vetri e ammaccato la carrozzeria. Quindi, avrebbe rubato una bici per andarsene. Ora è accusato di danneggiamento a seguito di incendio e furto.