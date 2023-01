PADOVA – 23enne trovato con attrezzi da scasso: denunciato

Nella notte tra venerdì e sabato, i carabinieri della stazione di Codevigo hanno denunciato un 23enne di Castelfranco Veneto, residente a Resana, nel Trevigiano, perché in possesso ingiustificato di grimaldelli. Il giovane è stato fermato a Pontelongo durante un controllo stradale: all’interno del veicolo di cui era alla guida sono stati trovati cacciaviti, cutter, forbici da elettricista, arnese in ferro artigianale con filettatura elicoidale e una tenaglia da carpentiere. In macchina, inoltre, aveva un lampeggiante verniciato di azzurro e una targa romena, già denunciata come smarrita. Tutto il materiale è stato sequestrato per accertamenti.