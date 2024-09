Ovest Vicentino – Scomparso da giorni: trovato morto nell’auto finita fuori strada

Un uomo residente a Chiampo, Mario Vanto, di 71 anni, è stato ritrovato senza vita dopo giorni di ricerche. L’uomo era stato visto l’ultima volta sabato scorso in un ristorante di San Bartolomeo delle Montagne, una frazione di Selva di Progno, ai confini tra la provincia di Verona e quella di Vicenza.

A dare l’allarme sono stati i famigliari che avevano perso le sue tracce. Scattate le ricerche, è stato ritrovato a bordo della sua auto finita fuori strada nel Comune di Vestenanova (Verona). L’auto era finita fuori strada in una scarpata ed era nascosta dalla vegetazione. Dopo essere stato al ristorante, di ritorno verso casa, ha probabilmente perso il controllo del mezzo, uscito in un tornante di via Mistrorighi. Sul posto i carabinieri, il Suem e i vigili del fuoco che hanno aperto l’auto ed estratto la salma del 71enne