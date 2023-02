Ospedale di Santorso, nominato il nuovo primario di Chirurgia Generale

Il dott. Giuseppe Portale è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell’ospedale di Santorso.

Originario di Pordenone, 47 anni, si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito con il massimo dei voti anche la specializzazione in Chirurgia Generale, formandosi presso la Clinica Chirurgica III di Padova. Successivamente ha iniziato la propria carriera all’Istituto Oncologico Veneto, prima di trasferirsi all’ULSS 6 Euganea, presso l’ospedale di Cittadella. Qui ha ricoperto l’incarico di responsabile dell’U.O.D.S. Week e Day Surgery multidisciplinare, oltre a quello di Alta Specializzazione in Chirurgia Mini-Invasiva. È stato inoltre nominato Responsabile del Laboratorio di Fisiopatologia Esofagea e sostituto del direttore di Unità Operativa Complessa.

Dal 2017 al 2021 ha ricoperto il ruolo di Coordinatore regionale veneto dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani e dallo scorso anno è Consigliere della Società Triveneta di Chirurgia.

Dal 2017 è stato docente, operatore in diretta e coordinatore dei corsi di laparoscopia colorettale avanzata tenutisi presso la chirurgia generale di Cittadella, anche con le nuove tecnologie video 3D e 4K.

È stato professore a contratto per l’università di Padova nel 2019-2020.

Il dott. Portale è uno specialista nelle metodiche di chirurgia mini-invasiva, così come della chirurgia del tratto digerente superiore e inferiore, della chirurgia endocrina e della parete addominale. In questi ambiti, è autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, in molte pubblicazioni come primo autore. Ha partecipato a diversi studi multicentrici ed in qualità di relatore anche a numerosi congressi nazionali e internazionali.

Ha inoltre approfondito la propria formazione con la partecipazione a diversi master, corsi specialistici oltre che fellowships, in Italia, Stati Uniti, Francia, Spagna, Gran Bretagna e Germania.

«Si può affermare senza timore di smentita che negli ultimi due anni l’ospedale di Santorso abbia vissuto una crescita importante – sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza – e sicuramente l’arrivo del dott. Portale potrà dare un contributo importante per continuare questo percorso, integrandosi con le altre professionalità di alto profilo già presenti. Il dott. Portale è giovane, ma ha già acquisito importanti esperienze: sicuramente ha la passione e le energie per portare a Santorso le metodiche più avanzate, rendendolo un ospedale di alto livello anche nella Chirurgia Generale».

«Ringrazio il dr. Bramezza per l’incarico e la fiducia riposta nei miei confronti – commenta il dott. Portale -. Metterò le competenze acquisite sinora a disposizione dell’Ospedale, sia dei pazienti che dei colleghi. Assieme alla mia nuova equipe cercheremo di rispondere al meglio alle esigenze assistenziali del territorio, integrando la nostra attività con quella dei medici di medicina generale attraverso un lavoro di rete»