Occupazione di un appartamento che diventa centrale di spaccio: 6 giovani tunisini denunciati ed un espulso

Nella tarda mattinata di ieri martedì 4 dicembre, nel corso di mirati servizi disposti dal Questore della provincia di Vicenza contro il degrado e lo spaccio stupefacenti, gli operatori della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile della Questura hanno controllato un’abitazione nella zona est della città, segnalata come probabile centrale dello spaccio di sostanze stupefacenti.

All’interno dell’appartamento sono stati rintracciati 6 giovani stranieri irregolari. Nelle varie stanze sono rinvenuti stupefacenti, denaro contante e materiale per il confezionamento e taglio.

In particolare, sotto il bracciolo di un divano e sotto un materasso sono stati rinvenuti circa 19 grammi di cocaina ancora da suddividere in dosi, circa 2 grammi di hashish e 845 euro in contanti.

All’interno dell’appartamento sono stati trovati 6 giovani stranieri di origine tunisina, tre dei quali con numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.

Uno di questi (F.M. del 1994), all’esito del controllo effettuato con la collaborazione dell’Ufficio Immigrazione della Questura, è stato immediatamente espulso dal territorio nazionale con accompagnamento al Centro per Rimpatri di Gradisca d’Isonzo, dove è stato scortato ieri stesso dagli Agenti della Polizia di Stato. L’uomo aveva collezionato numerose denunce per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti commessi a Vicenza ed in altre province.

Sulla base dell’attività svolta dagli agenti della Squadra Mobile, i giovanisono stati tuttidenunciatiall’Autorità Giudiziaria per il reato di spaccio di stupefacenti ed occupazione abusiva di immobili.

La ricostruzione effettuata dagli investigatori ha consentito di stabilire la loro abituale attività di spaccio, effettuata in prevalenza nel quartiere est della città e nella zona di San Pio X e Stanga, a bordo di biciclette, soprattutto all’imbrunire.