Nubifragio e allagamenti a Padova, tromba d’aria nel Polesine

Ondata di maltempo in Veneto. Nel pomeriggio un violento temporale, con raffiche di vento, si è abbattuto su Padova. Segnalati diversi allagamenti di strade. Sempre nel padovano, a Giarre, in un sottopasso completamente allagato sono dovuti immergersi i vigili del fuoco sommozzatori per andare a verificare se ci fosse qualche persona da salvare, dato che c’era un’auto sommersa, risultata poi vuota. Paura anche a Rosolina, Adria e Loreo nel basso Polesine per una tromba d’aria formatasi attorno alle 18: alcune abitazioni sono state parzialmente scoperchiate.